【ドジャース】キム・ヘソン、380億円タッカーより貢献度は上...マイナー降格不安も「株価急騰の予兆」地元メディア

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月8日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、チームメイトのカイル・タッカー外野手（29）よりもチームに貢献していると報じた。

タッカーは4年総額2億4000万ドルの大型契約

米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入りしたのに伴い、4月6日に大リーグに昇格した。

今季は26試合に出場し、打率.314、1本塁打、8打点、5盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.801となっている。

ここまで課題の打撃が好調で、首脳陣の評価は上がっているが、ベッツが戦線復帰した際、キムはマイナー降格の候補となる。米メディアの報道によると、ベッツは5月下旬にも復帰する見通しだという。

大リーグ残留に向け、キムの必死のアピールが続く中、「スポーツ朝鮮」は「キム・ヘソン、本当に信じられない 3480億ウォンのFA打者よりも貢献度が高い、株価急騰の予兆か」とのタイトルで記事を展開した。

同メディアが「FA打者」と表現したのは、昨オフ、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）でドジャースに移籍したタッカーだ。米メディアによると、タッカーは4年総額2億4000万ドル（約380億円）の大型契約を結んだという。