「我慢できるかも」と思いきや...急性大動脈解離で救急搬送に　約2か月入院の新潟・加茂市長が回想

新潟・加茂市長の藤田明美氏（55）が2026年5月8日にXを更新し、3月4日に行われた市議会中に「急性大動脈解離」で救急搬送されたことについて振り返った。手術を経て、4月28日に退院している。

「ほんのわずかの間にどんどん気持ちが悪くなっていった」

藤田氏は今回の投稿で、5月7日の定例記者会見で「退院後初めての挨拶」をしたと報告した。病名はスタンフォードA型急性大動脈解離で、「裂けた大動脈を人工血管に置換することとステントグラフトを内挿する手術を受けました」と説明している。胸骨を切開し、鎖骨の下からみぞおちほどまで手術痕があるという。

3月を振り返って「体調に異変を感じた時は、議員さんの一般質問の再質問を聞いている時でした」とし、

「少し気持ち悪いな（激痛ではなかった）、でも質問時間は残り13分くらい。答えられるところは自分で答えたい。我慢できるかも。というのが、最初に思ったことでした。しかし、ほんのわずかの間にどんどん気持ちが悪くなっていったので、私に答弁を求められたタイミングで議長に休憩のお願いを申し出ました」

と状況を明かした。続けて、

「当初は少し横になれば回復すると思っていましたが、そのような余裕もなく、胸や背中の痛みが強くなっていったので救急車を呼んでほしいとお願いしました」

といい、「ハッキリ覚えているのはそこまでで、その後の記憶は術後の意識が戻るまで断片的です」とも述べている。