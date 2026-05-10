体重123キロ→85キロ...38キロダイエット成功のお笑い芸人・鈴木もぐら　オードリー・若林正恭も驚く

お笑いコンビ「オードリー」の冠番組「あちこちオードリー」（テレビ東京）2026年5月5日深夜（6日未明）放送回に、お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐらさん（38）がゲスト出演。話題となっているダイエットについて触れられる一幕があった。

「もぐら、痩せたなって思うけど」

鈴木さんは4月6日深夜（7日未明）放送のラジオ番組「空気階段の踊り場」（TBSラジオ）で、3か月かけて、体重を123キロから85キロまで落とし、マイナス38キロのダイエットに成功したことを明かしていた。

5月5日の「あちこちオードリー」は、「いろいろあった3人」として、鈴木さんと「オズワルド」伊藤俊介さん（36）、「カカロニ」栗谷さん（36）が登場。

鈴木さんが23年1月に離婚、25年2月には人工股関節の手術を受けたことに触れつつ、オードリーの若林正恭さん（47）が「もぐら、痩せたなって思うけど」と切り出した。

そして、恋人との破局が大きく取り上げられた伊藤さん、1000万円の借金報道があった栗谷さんを見渡して、若林さんは「こうやって見ると、全員痩せたよね？ やめてよ、勝手に痩せるの。勝手に痩せないでよ」とツッコミを入れていた。