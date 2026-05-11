【ドジャース】キム・ヘソン、「ベッツ復帰するのに失策とは」韓国メディア嘆き...米メディアは酷評「平凡なプレーが失策に」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、守備での不安を露呈し、地元メディアが危機感を示している。

「大リーグではめったに見られない悪送球を犯した」

ドジャースは2026年5月10日、本拠地ドジャー・スタジアムでアトランタ・ブレーブスと対戦し、キムは「8番・ショート」でスタメン出場した。

この日、キムは3打数無安打1四球1三振と、打撃で振るわなかった。

守備では、5点ビハインドの3回に失策を記録した。無死走者なしの場面で、平凡なショートゴロを処理した際、1塁に悪送球した。

その後、1塁走者が盗塁に成功し、2死2塁のピンチとなったが、先発ブレーク・スネル投手（33）が後続を三振に仕留め無失点で切り抜けた。

この日は攻守にわたり精彩を欠いたキム。複数の韓国メディアが、キムのパフォーマンスを速報した。

「スターニュース」（ウェブ版）は、「まさか、キム・ヘソン『衝撃の悪送球』→米現地中継陣から激しい酷評『これまでこんなシーンを見たことがない』」とのタイトルで記事化した。

記事では「ユーティリティプレーヤーのキム・ヘソンが、大リーグではめったに見られない悪送球を犯した。平凡な状況でサイドスローを試みたが、それが大きく外れてしまったのだ。米現地の中継陣も酷評した」と報じた。

同メディアによると、この日、ブレーブス戦を中継した「スポーツネットLA」の解説陣が、キムの悪送球について「平凡であるべきプレーが、遊撃手の失策に変わった。これまでこんな場面は見たことがない」と酷評したという。