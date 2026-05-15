元受刑者想起させるキャラクターで波紋の「ホロアース」、サービス終了へ　ファンはどう受け止めた

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーが開発を手がけていたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」をめぐり、公式Xアカウントが2026年5月14日、サービスの終了予定を発表した。

「今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果」

「ホロアース」は、「アニメルックの世界観に没入できるメタバース」として展開されている仮想空間サービスだ。

14日の発表では「重要なお知らせ」として、サービスの終了予定を明かした。

「このたび #ホロアース は、誠に勝手ながら 2026年6月28日(日)21:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました」

公式サイトでは、サービス終了の理由について「サービス開始以来、多くの皆様に支えられながら運営を続けてまいりましたが、今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果、本決定に至りました」と説明した。

発表をもって「有料ホロコイン」の販売を停止し、ゲーム内でオリジナル商品を販売できる「ホロアースマーケットプレイス」の新規登録や審査・編集も停止。6月3日に公式有料アイテムやクリエイターアイテムの販売を停止する。なお、公式無償アイテムはサービスの終了まで販売を続けるという。

未使用の有償ホロコイン及びクリエイターポイントについては、サービス終了後の6月29日から9月30日まで、払い戻しを受け付ける。