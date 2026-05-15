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元受刑者想起させるキャラクターで波紋の「ホロアース」、サービス終了へ　ファンはどう受け止めた

2026.05.15 11:30
エンタメ班

   VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーが開発を手がけていたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」をめぐり、公式Xアカウントが2026年5月14日、サービスの終了予定を発表した。

  • サービス終了が発表されたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
    サービス終了が発表されたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
  • 「ホロアース」サービス終了は公式Xなどで発表された
    「ホロアース」サービス終了は公式Xなどで発表された
  • サービス終了が発表されたバーチャル空間プロジェクト「ホロアース」（プレスリリースより）
  • 「ホロアース」サービス終了は公式Xなどで発表された

「今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果」

   「ホロアース」は、「アニメルックの世界観に没入できるメタバース」として展開されている仮想空間サービスだ。

   14日の発表では「重要なお知らせ」として、サービスの終了予定を明かした。

   「このたび #ホロアース は、誠に勝手ながら　2026年6月28日(日)21:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました」

   公式サイトでは、サービス終了の理由について「サービス開始以来、多くの皆様に支えられながら運営を続けてまいりましたが、今後のサービス提供について慎重に検討を重ねた結果、本決定に至りました」と説明した。

   発表をもって「有料ホロコイン」の販売を停止し、ゲーム内でオリジナル商品を販売できる「ホロアースマーケットプレイス」の新規登録や審査・編集も停止。6月3日に公式有料アイテムやクリエイターアイテムの販売を停止する。なお、公式無償アイテムはサービスの終了まで販売を続けるという。

   未使用の有償ホロコイン及びクリエイターポイントについては、サービス終了後の6月29日から9月30日まで、払い戻しを受け付ける。

「面白いのはライバーさん個人であってカバーの社員じゃない」
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