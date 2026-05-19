「Booking.com」予約情報が流出、顧客の情報乗っ取り　アパホテル、ワシントンホテル、東武ホテルなどで被害　記者が体験した手口の一部始終

世界的な旅行予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）の予約情報が流出し、ホテルを装って詐欺目的のメッセージが予約客に届くケースが相次いでいる。私自身もその被害に遭った一人だ。顧客の被害を確認した日本のホテルが、続々と注意喚起を呼びかけている。

「リンダ」と名乗る人物がクレジット情報を聞いてきた「アパホテルの担当です」

「リンダ」と名乗る英文のメッセージが、スマホの通信通話アプリ「WhatsApp」（ワッツアップ）に届いたのは、ゴールデンウイーク中の2026年5月2日だった。

「私の名前はリンダ。アパホテル〇〇の管理担当です。あなたの予約がキャンセルされないように、クレジットカードの本人確認手続きをしてください」

私は昨年、Booking.comのサイトを通じ、首都圏にあるそのアパホテルに2026年6月中旬の宿泊予約を入れていた。届いたメッセージには氏名、予約番号、宿泊日程が正確に書かれている。WhatsApp は世界で20億人以上が利用している通信通話アプリだ。

しかし、待てよ。日本のホテルなのに、なぜ英語でこんな連絡を？よく見ると、発信元の電話番号のあたまは「＋55」、つまりブラジルからだった。