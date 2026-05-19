日本代表は「本気でW杯優勝目指している」、南野拓実「メンター」帯同を韓国メディア絶賛...「準備過程も他のチームと異なる」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、サッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）にかける「本気度」を絶賛した。

「日本代表は最後まで南野拓実を見捨てなかった」

日本サッカー協会は15日、6月に開催される北中米W杯の日本代表メンバー26人を発表し、25年末に左ひざ前の十字じん帯を断裂したMF南野拓実（31、モナコ）が代表から漏れた。

ここまで日本代表の攻撃の中核を担ってきた南野。今回は無念の選外となったが、チームをサポートする「メンター」（後輩への助言・相談に乗る者）として日本代表に帯同することが決まった。

スポーツ紙の報道によると、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長（68）が18日に明かしたという。

日本とライバル関係にある韓国では、複数のメディアが日本代表の動向を注視しており、「OSEN」は、「日本は本気でワールドカップ優勝を狙っている？シーズン絶望となった南野、ワールドカップに『メンター』として参加」とのタイトルで記事化した。

記事では「日本代表は最後まで南野拓実を見捨てなかった。南野は昨年12月、左膝の十字靭帯断裂という重傷により、早い段階でW杯代表から外れていた。大怪我により北中米W杯の最終メンバーから外れた南野が、選手ではなく『メンター』として日本代表チームに同行する。日本サッカー協会も、彼の存在感が代表チームにとって不可欠であると判断した」と解説した。