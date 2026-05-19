【ドジャース】キム・ヘソン、大リーグ「成功」のカギは大谷翔平...生ける伝説が間近にいて「金では買えない経験」韓国メディア

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月18日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、大リーグで成功するカギは、大谷翔平選手（31）にあるとした。

「大谷のすべてが成功の教科書」

韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属していたキムは、24年オフにポスティングシステムを利用してドジャースに入団した。

大リーグ挑戦にあたり、大谷と同じ代理人事務所に所属。韓国メディアによると、ドジャースの他に、シアトル・マリナーズ、ロサンゼルス・エンゼルス、シカゴ・カブスからオファーを受け、ドジャースを上回る好条件の球団もあったという。

大リーグ1年目の25年は、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点を記録し、出塁率と長打率を合わせたOPSは.699だった。

今季は36試合に出場し、打率.278、1本塁打、10打点で、OPSは.709。

最強軍団の中で、大リーグ生き残りをかけて激しい争いをしているキム。「スポーツ朝鮮」はキムと大谷との関係性に触れ、「見るだけで勉強になる大谷『兄貴』、キム・ヘソンが金では買えない経験...大リーグ成功の鍵となるか」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「大谷は『生ける伝説』だ」と指摘し、こう続けた。

「試合だけでなく、トレーニング、さらには日常のルーティンに至るまで、そのすべてが成功の教科書と呼べるほどだ。だからこそ、大谷との共闘は、金を出しても手に入らない成功の教科書なのだ。キム・ヘソンが、大谷と同じチームでプレーすることになった時から、最も期待されていた点だ。ポジションは異なるが、『打者』としての大谷が、大リーグで成功の道を駆け抜ける秘訣を間近で見るだけでも、キム・ヘソンが体得できる効果は大きい」