党首討論でも鮮明「バラバラ野党」　弱小同志の立憲、公明は果たして合流できるのか

2026年5月20日の党首討論は、「細切れ野党」の危うい実態を改めて浮かび上がらせる結果になった。中道改革連合のほかに合併しなかった立憲民主、公明の3党代表が10分から5分の短い質疑を重ねたが、20日夜の「報道1930」(BS-TBS)では、「今日の内容であれば、予算委員会で十分。党首討論は国家の基本問題を議論し、国家の進路を語り合う場です」（佐藤千矢子・毎日新聞専門編集委員）とこきおろされた。合併もせず元にも戻らない「中道」の行方はなおはっきりせず、「高市一強」の国会運営が続く。

伊藤惇夫氏「本当の野党は衆院に52人しかいない」

過去最大の6野党が参加した45分間の党首討論は、「中道」が10分、立憲民主党が9分、公明党が5分と3人の代表が細切れに討論した。小川淳也・中道代表は経済対策の遅れを指摘、水岡俊一・立憲代表は日米同盟を、竹谷とし子・公明代表はイラン情勢と国民生活を中心にそれぞれ討論したが、いずれも迫力不足。共産党は「衆参いずれかで10議席以上」という参加条件にも届かなかった。

週刊誌やネットで議論となっている高市首相の「中傷動画疑惑」は、だれも取り上げなかった。

「本当の意味での野党は衆院に52人しかいません。中道48人と共産党4人です」と政治アナリストの伊藤惇夫さん（元自民党・旧民主党幹部職員）は言う。

「国民民主党や参政党など、あとの野党は、高市首相が言う『国論を二分する政策』には積極的です」（「報道ライブ インサイドOUT」BS11）。改定中の安保三文書で「新しい戦い方とか継戦能力などの言葉が何回も出てくる。今後、戦争が起きることが当たり前のような物言いが目立つ」と指摘した。「数年前に話題になった、タモリさんの『新しい戦前』を思い出した」と、「高市一強」下の与野党関係に警鐘を鳴らした。