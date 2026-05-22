「熱中症の危険は？」少年野球のベンチ撤去勧告に疑問も続々　特例などは認めないのか、札幌市に聞いた

札幌市東区の少年野球場にある屋根付きベンチ（ダッグアウト）などについて、市が違法建築として撤去勧告をしたことに対し、ネット上で疑問も続出して議論になっている。

この問題は、地元の北海道新聞が2026年5月21日にウェブ版記事などを出し、読売新聞も翌22日に大きく報じた。

「札幌市の硬直的な判断が残念」との声も出たが...

札幌市東区の総務企画課にJ-CASTニュースが確認したことなどによると、市は、小学校跡地を03年度から地元の東区少年軟式野球連盟に無償で貸し出している。ここは、都市計画法で建物建築が原則禁止されている市街化調整区域に当たる。

ところが、連盟は、開発許可や建築確認の申請をせず、簡易トイレや物置、喫煙所などを次々に設置した。そして、24年4月には、プロ野球・日本ハムから寄付金200万円を受けて、一・三塁側に屋根付きベンチを設けるなどした。これらも、開発許可などを受けていなかった。

ところが、東区が11月に年1回の調査を行って、20年にわたる違法建築が発覚した。ベンチ設置の前は、違法だと気付いていなかったという。この事態を受けて、市は翌25年5月、連盟に対し撤去勧告を行っていた。その後は、違法建築物を使わない条件で、野球場の貸し付けは続けている。

報道によると、連盟では、規模が小さいため問題ないと考えてしまったと説明しているといい、認識が甘かったことを反省しているという。ただ、撤去には数百万円もかかるかもしれないとして、対応に苦慮している。ベンチなどの代わりとして、テントを立てたり、簡易トイレを借りたりすることも検討しているという。

こうした報道を受け、ネット上では、様々な意見が書き込まれている。

ベンチなどの使用禁止や撤去を市が求めていることには、疑問の声も多かった。「真夏日に熱中症になったらどうするん？」「札幌市の硬直的な判断が残念」「今回のみ特例措置で、以後は厳しく」といった意見があった。