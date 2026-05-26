国会前で「オタクによる反戦デモ」開催...「声を上げれば政治は動く」　漫画制作、水彩スケッチ...参加形式の多様化も

2026年5月23日16時から18時にかけて、「オタクによる反戦デモ」が国会議事堂前で行われた。同デモは3月28日にも実施されており、今回は2回目の開催となる。

前回同様、Xを中心とした参加の呼びかけに応えて国会前に詰めかけ、憲法改正に意欲を見せる高市早苗政権、さらにはパレスチナやイランへの攻撃を繰り返すイスラエルに対し、抗議の声を上げた。

「『お子様ランチの旗がどうか』とか...もう話にならない」

多くの参加者が見守る中、さまざまな登壇者によるスピーチが行われた。主催者の高橋裕行氏は「こんなにも『ものがない』とみんなが騒いでいる中、国会で何をやっているかと言うと、『お子様ランチの旗がどうか』とか言ってるわけじゃないですか。もう話にならないです」と発言。石油由来の原材料不足が叫ばれているにもかかわらず、「国旗損壊罪」の議論ばかりを進める政権を批判した。

『がんばってるのになぜ僕らは豊かになれないのか』（KADOKAWA）などを手掛けた漫画家の井上純一氏は、「デモなんて意味がない」といった冷ややかな声が多いことに触れ、「ケニアでは増税法案が止まりました。スリランカでは大統領が去りました。韓国では厳戒令に抗議する市民の声が大統領の罷免につながりました。全て10年以内の出来事です。人が集まり、同じ場所に立ち、同じ言葉を掲げる。そこから政治が動くんです」と話した。

クリエイティブディレクターの辻愛沙子氏は、多種多様なカルチャーが今日まで日本で発展してきた背景について、「この国の憲法が守り抜いてきた『戦争をしない国』という平和なアイデンティティがあったからこそだと私は思います」と語る。続けて、「この国が決して戦争に加担しない、平和で高潔な国であり続けていたからこそ、表現の自由が守られ、世界中の人々が安心して日本のカルチャーを愛してくれたのだと思います」と述べ、憲法改正に反対の姿勢を示した。

また、著名人だけではなく、一般参加者によるスピーチも実施。北海道から来たという女性は、「私には高い志も崇高な使命もありません。ただの一般人に過ぎません。その一般人が言います。戦争反対。改憲反対。戦争なんか絶対に許さない」と口にし、危機感を訴えていた。