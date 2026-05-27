巨人・阿部慎之助監督辞任、韓国メディアが注目する1軍コーチの去就...「阿部監督が積極オファーで招へい」

韓国メディアが、プロ野球巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を巡り、韓国出身イ・スンヨプ打撃コーチ（49）の去就に注目している。

イ打撃コーチは「国民的打者」として国内で絶大な人気誇る

報道によると、阿部監督は東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日19時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官に逮捕された。

阿部監督は未明に釈放され、26日に都内で会見を行い、監督を辞任したことを発表した。26日の試合から、橋上秀樹コーチ（60）が監督代行として指揮を執っている。

野球人気の高い韓国では、複数のメディアが阿部監督の辞任を速報した。

その中で韓国メディアが注目しているのは、「国民的打者」として国内で絶大な人気を誇るイ打撃コーチの去就だ。

球団OBでもあるイ打撃コーチは、昨秋のキャンプで臨時コーチとして球団に招へいされ、選手の指導に当たった。指導者として高く評価され、阿部監督の意向もあり今季から打撃コーチに就任した。

イ打撃コーチは現役時代の06年から10年まで巨人でプレーし、当時チームの正捕手だった阿部監督とともにペナントレースを戦った。今回のコーチ招へいからも、阿部監督との親交は深いとみられる。

このような両者の関係性を踏まえ、「中央日報」（ウェブ版）は「ジャイアンツ阿部監督、娘暴行逮捕...イ・スンヨプの去就にも影響？」とのタイトルで記事化した。