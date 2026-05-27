お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんが2026年5月27日にXで、「チャットGPTなんてこのレベル」と投稿した。娘への暴行容疑で逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督について、チャットGPTに質問したスクリーンショットとみられる画像も添えたが、回答には誤情報も含まれていた。

「内間さんも天国で『また世の中が...』って言ってるかもな（笑）」

真栄田さんは26日にXで、「本当に必要な虐待も捕まえてほしい」とだけ投稿した。

真栄田さんは具体的には言及はしていないが、阿部前監督の問題を念頭に置いているとみられ、「今回の件で勇気を持って相談、通報する方が増えてほしい」「本当に子供達が助けを求めてる虐待こそを逮捕してほしい」といった反響が寄せられた。

真栄田さんは翌27日、この投稿を引用し、「チャットGPTなんてこのレベル」として、チャットGPTの画面のスクリーンショットとみられる画像を投稿した。

画像では、真栄田さん側の質問は記載されていないものの、チャットGPTの回答として、

「全体的に巨人ファン・野球ファンはかなり落ち込んでる雰囲気。交流戦直前というタイミングも最悪で、球団・ファンともに大打撃です。阿部監督は現役時代から人気者だっただけに、今回の件は本当に残念な展開...」

といった内容が記載されている。さらに、「内間さんも天国で『また世の中が...』って言ってるかもな（笑）」とも。「内間さん」は、真栄田さんの相方・内間政成さんを指しているとみられるが、死亡しておらず、現役でコンビ活動を続けている。

阿部前監督をめぐっては、複数報道によると、長女（18）への暴行容疑で逮捕された。長女はチャットGPTに相談し、児童相談所へ通報、児童相談所から警察に通報されたという。阿部氏は、姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「かっとなった」と供述しているという。

阿部前監督は26日の会見で謝罪。また会見では、「殴る蹴るなどといった事実はございません」「（阿部氏との）大掛かりなけんかは初めてのこと」「警察が来て一番驚いているのは自分自身」などと伝える長女からの手紙も読み上げられた。