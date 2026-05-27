【プロ野球】今季大型トレードはあるのか　識者が注目するオリックス元ドラ1右腕...「特殊ボールあって面白い」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月24日にユーチューブを更新し、今季のトレードを独自予想した。

「DeNAはもうひとりくらいピッチャーがほしい」

高木氏が注目したのは、オリックス山岡泰輔投手（30）だ。

山岡は24日にベルーナドームで行われた西武戦で今季初登板した。3年ぶりに先発のマウンドに上がり、初回わずか20球でKOされた。

先頭打者の本塁打を許し、その後、2連続ヒットを浴びる大乱調で、1回もたず3分の2を投げ2失点（自責2）で降板。翌日25日に出場選手登録を抹消された。

今季初登板でまさかの初回降板となったが、高木氏は山岡の実力を高く評価し、セ・リーグ球団に山岡を必要とする球団があると指摘した。

高木氏は「山岡は特殊ボールもあるし、面白いなと思っている。先発もできれば、中に入ってもしっかりやってくれる」と評し、トレード先に古巣DeNAをプッシュした。

「（DeNAは）もうひとりくらいピッチャーがほしいから山岡。DeNAは野手と代える。ピッチャーがもう1枚ほしいと考えると、誰を出すか。梶原（昂希）を出そうかと。今季はファームでもあまりよくない。だから環境を変えてあげた方がいいのかなと。どちらかというと、パ・リーグ向きかなと思う」

そして、阪神をトレード候補の球団に挙げ、トレード要員を独自予想した。