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【プロ野球】今季大型トレードはあるのか　識者が注目するオリックス元ドラ1右腕...「特殊ボールあって面白い」

2026.05.27 17:30
スポーツ班

   プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月24日にユーチューブを更新し、今季のトレードを独自予想した。

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「DeNAはもうひとりくらいピッチャーがほしい」

   高木氏が注目したのは、オリックス山岡泰輔投手（30）だ。

   山岡は24日にベルーナドームで行われた西武戦で今季初登板した。3年ぶりに先発のマウンドに上がり、初回わずか20球でKOされた。

   先頭打者の本塁打を許し、その後、2連続ヒットを浴びる大乱調で、1回もたず3分の2を投げ2失点（自責2）で降板。翌日25日に出場選手登録を抹消された。

   今季初登板でまさかの初回降板となったが、高木氏は山岡の実力を高く評価し、セ・リーグ球団に山岡を必要とする球団があると指摘した。

   高木氏は「山岡は特殊ボールもあるし、面白いなと思っている。先発もできれば、中に入ってもしっかりやってくれる」と評し、トレード先に古巣DeNAをプッシュした。

   「（DeNAは）もうひとりくらいピッチャーがほしいから山岡。DeNAは野手と代える。ピッチャーがもう1枚ほしいと考えると、誰を出すか。梶原（昂希）を出そうかと。今季はファームでもあまりよくない。だから環境を変えてあげた方がいいのかなと。どちらかというと、パ・リーグ向きかなと思う」

   そして、阪神をトレード候補の球団に挙げ、トレード要員を独自予想した。

「山岡だったら、信頼に値する中継ぎになってくると思う」
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