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4団体統一王者・井上尚弥、「世界最強の座」がより強固に...PFPランキングで他を圧倒【米メディア】

2026.05.28 15:00
スポーツ班

    米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が2026年5月27日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）の特集記事を組み、「世界最強の座」がより強固となったと報じた。

  • 中谷にパンチを打ち込む井上（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）
    中谷にパンチを打ち込む井上（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）
  • 中谷にパンチを打ち込む井上（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）

ライバルのウシクは大苦戦で評価ガタ落ち

    井上は2日に東京ドームで4団体王座の防衛戦を行い、挑戦者の中谷潤人（M・T、28）を3－0の判定で破り、王座防衛に成功した。

    元世界3階級制覇王者で、井上戦まで無敗を誇っていた中谷を破ったことで、井上の評価が一段と上がった。

    ボクシングメディアが独自に作成するパウンド・フォー・パウンドランキング（PFP=階級の垣根を超えた最強ランキング）では、複数のメディアのランキングで1位を獲得。歴史と権威のある米専門誌「ザ・リング」でも1位となった。

    PFPランキングにおいて井上のライバルとなるのが、ヘビー級3団体統一王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ、39）だ。

    25年11月にWBO王座を返上するまで、4団体の王座を統一しており、複数のPFPランキングで1位に君臨していた。ところが、23日の世界タイトル戦で大苦戦の末、11回TKO勝ちしたことで、評価がガタ落ちした。

「日本のスター選手は依然として無敗を維持」
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