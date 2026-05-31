今秋登場と噂のiPhone 18 Pro、価格は「積極的な設定」という情報が　メモリ価格の高騰で販売価格どうなる

イラン情勢は予断を許さない状況だ。ウクライナでの戦争も、終息する気配がない。

相次ぐ戦争や動乱は、世界各国の物価に直接的な影響を及ぼす。スマートフォンも、その煽りを受けている。そんな中、2026年9月の発売が噂されるiPhone 18 Proも前モデルと比較して高価になってしまうのでは？ という不安がささやかれている。

アナリストやApple製品情報の海外メディアによると、AppleはiPhone 18 Proの価格を「積極的な設定」にするという。この「積極的」とは、時勢に逆行した、安価を実現させるという意味のようだ。

前モデルと同じ価格に？

数々のiPhone関連情報を配信する9to5Mac。5月1日に配信した記事は、世界のガジェットウォッチャーの間で大きな話題になった。

『Apple plans 'aggressive pricing' for iPhone 18 Pro models, per report』と題したその記事によると、AI需要の高まりによる半導体需要はモバイル向けメモリの価格をも押し上げている。一部のAndroid機種はすでに価格改定（値上げ）に踏み切っているが、アナリストのJeff Pu氏の調査レポートによると「iPhone 18 ProとPro Maxの最低価格はそれぞれ1,099ドル、1,199ドルになる」とのこと。これは、前モデルと全く同じ価格だ。

もしこの情報が正確であれば、現時点でiPhone 16以前の機種を愛用しているユーザーにとってはこの上ない朗報に違いない。