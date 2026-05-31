「あのちゃんねる」打ち切りはなぜ起こった？　異例の事態に発展したのは企画の作り方が原因なのか

2026年5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、「あのちゃん」ことあのさんが「嫌いな芸能人」として鈴木紗理奈さんの名前をあげた。鈴木さんはSNSで「普通にショック」「いじめやん」と猛反発し、テレビ朝日が異例の全面謝罪、あのさんは降板を宣言し、6月15日に番組終了が決まる急転直下の展開となった。

バラエティの定番トーク

だが、よく考えてみると奇妙な話でもある。「嫌いな芸能人は誰？」という問いかけは、いまやバラエティの定番トークだからだ。

テレビやネットを少し遡ればすぐわかる。

麒麟・川島明さんは2025年10月19日放送の『川島明のねごと』（TBSラジオ）で、『爆笑オンエアバトル』（NHK総合）にトータルテンボスが初出場した回を振り返り「嫌いでした」と告白した。つかみで低音ボイスのあいさつをかぶせてきてウケてしまい、自分たちが落ちたことから、だから最初、トータルテンボスめっちゃ嫌いでした」と苦い記憶を明かしている。

フットボールアワー・後藤輝基さんは25年1月29日放送の『あちこちオードリー』（テレビ東京系）で、品川庄司・品川祐さんについて前に出てくるツッコミに対して「大っ嫌いやった」と三度繰り返した。

くりぃむしちゅー・有田哲平さんは25年7月4日放送の『有田哲平とコスられない街』（TBS系）で、かつてライブの楽屋によく顔を出すほど好きだった爆笑問題・太田光さんが変わってしまったとして、「ああなってからは大嫌い」と暴走キャラに変わってからは苦手と語っている。