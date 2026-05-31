巨人・阿部慎之助「現行犯逮捕」なぜ必要だったのか　警察到着時にトラブル収まっていても？ 現場で何が

プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が2026年5月25日夜、18歳の長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕された。

容疑を認めた阿部氏は翌26日未明に釈放された。

そして同日、監督辞任を申し入れ、球団はこれを即座に受理した。

しかし、この一連の逮捕劇に対しては、SNSを中心に阿部氏を擁護する声も上がり、オンライン署名サイトでは数日で13万人分に及ぶ監督復帰署名が集まった。

阿部氏の監督辞任は社会の過剰反応か？

それほどまでに阿部氏を擁護する声が上がったきっかけのひとつに、本件の被害者となった長女からの手紙の存在がある。

26日に開かれた辞任記者会見で読まれたその手紙には、「暴力に関しましては殴る蹴るといった事実はございませんでした。報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまった」と記されていた。

加えて、事の発端はその日の姉妹ゲンカを止めようとした際に起きた偶発的な出来事であり、「父とのこのような大掛かりなけんかというのは初めて」であったという。

報道によれば、警察が現場に到着した時点では、すでに家族間の口論は収束していたとされている。こうした事情を踏まえると、現行犯逮捕という強い措置は適切だったのかという疑問も生じる。

これらの情報を前提とするならば、一部には、比較的軽微な親子間のトラブルであったにもかかわらず、阿部氏は現行犯逮捕されたうえ、著名人であるがゆえに大きく報道され、結果として監督という役職を失うことになったのではないか、という見方もある。

こうしたことから、阿部氏が社会の過剰な反応によって、必要以上に厳しい社会的制裁を受けているのではないかという疑問の声も広がった。