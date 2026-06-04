【サッカーW杯】森保監督はなぜ守田英正を外したのか　元日本代表が疑問視「意見のすれ違いは必ずある」

サッカーの元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年6月3日にユーチューブを更新し、元日本代表MF守田英正（31）が、北中米ワールドカップ（W杯）代表メンバーに入らなかったことについて「日本にとっていいことではない」との見解を示した。

「守田選手は正直メンバーに入っていないといけなかった」

日本サッカー協会は5月15日、W杯北中米大会の日本代表メンバー26人を発表した。

主力のMF遠藤航（33）、MF久保建英（25）、MF鎌田大地（29）、FW上田綺世（27）らが順当に選出される一方で、守田はメンバー外となった。

守田は22年W杯カタール大会に日本代表として出場。チームの主力としてベスト16に大きく貢献した。ケガの影響で25年3月以降、代表から遠ざかっていたが、今回の「落選」はサッカーファンに衝撃を与えた。

闘莉王氏は、守田の実力と日本代表での実績を高く評価しており、今回選出されなかったことについて「すごく悔しい。ちょっと嫌な気持ちになる」と厳しい表情を見せ、森保一監督（57）に疑問を投げかけた。

「なぜ森保監督は、守田選手を選ばなかったのか。守田選手にケガはない。守田選手は、自分のチームで全然評価されていなかったということもない。森保監督のもとで、戦術的なことを理解していないといったら、全然違うと思う。今まで、ワールドカップに行くまでの長い道に貢献していないかといえば、そうでもない」

そして、納得のいかない様子で、こう続けた。

「監督の意見に対して『これは違いますよ』と言えることで、自分がワールドカップから外されるということは、俺の中では森保監督はそういう人ではないと思っている。人間の小ささで外されたら、これは大きな間違いだと思います。守田選手は正直、メンバーに入っていないといけなかった。これは悲しいこと」