消費税減税「食料品1％」は金持ち優遇になる　「レジ改修→2年後には元に戻す」コストは誰が負担するの？

積極財政派の筆頭格である高市早苗首相が、ことあるごとに訴えてきた消費減税。

ここへきて、その議論が本格化している。

市民の負担軽減につながると歓迎ムードかと思いきや、シンクタンクをはじめとする専門家からは、この減税政策に対して冷ややかな目が注がれている。

それはなぜなのだろうか。

恒久減税なら「投資」と割り切れるかもしれないが

理由のひとつに、この減税にかかるコストが挙げられる。

有力とされる「食料品は1％」案が実現した場合、全国津々浦々の商店のレジシステムを、食料品の消費税＝1%に書き換える必要がある。

法制化から実際のシステム対応を終えるまでには、早くとも半年から1年程度の期間を要すると推測されている。

このシステム改修のコストは、誰が負担するのだろうか。

これが恒久的な減税であれば、小売店も投資と割り切れるかもしれない。

しかし、現在議論されているのはあくまで期間限定の措置である。

期間が終了すれば、再び税率を元に戻すためのシステム改修が待っている。

政府がこの改修費を全額補助するとは考えにくい。

となれば、その改修コストは、事業者に我慢を強いるか、最終的に商品の本体価格に上乗せされる公算が大きい。

生活を楽にするはずの減税が、結果的にかえってインフレを招くリスクをはらんでいるのである。