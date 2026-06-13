「こんなの頼んだ覚えない」　80代父親のスマホ料金が跳ね上がった「不要オプション」の正体...知らぬ間に1万円

高齢者のスマートフォン契約をめぐっては、料金プランやオプション内容を十分に理解できないまま契約してしまうケースがある。

国民生活センターにも、高齢者のスマートフォン契約に関する相談が継続的に寄せられており、2025年3月には、「スマホの契約内容をよく理解できないまま有料サービスへ加入していた」といった事例について注意喚起を行っている。

田川誠一さん（仮名・30代）は、80代の父親がスマートフォンへ切り替えた際、予想外の高額な請求に戸惑ったという。

「必要なものだけ付いている」と思って契約したが...

田川さんの父親は、長年使用していたガラケーの電池持ちが悪くなり、近所のショップを訪れた。父親は、電話とメールが使えれば十分という考えだった。

「店員から、『今後はスマホの方が使いやすい』『家族との連絡にも便利』と説明を受けて、そのまま機種変更する流れになったそうです」

契約当日は、田川さんの母親も付き添っていた。ただし、2人とも料金プランやオプション内容を細かく理解できたわけではなかったという。

「タブレット画面を見ながら説明を受けたそうですが、専門用語が多くて、『必要なものだけ付いているんだろう』と思ってサインをしたみたいでした」

月額料金についても、「だいたいこのくらいです」と説明された印象しか残っておらず、細かな内訳までは確認しなかったようだ。

ところが、最初の請求額を見て父親は驚いた。

「思っていたより、かなり高い気がする」

そう連絡があり、田川さんが利用明細を確認すると、複数の有料オプションが付けられていた。