日本サポーターのゴミ拾いに世界が注目　「なんて清潔で思いやりがあるんだろう！」「私たちもそこから学ばなきゃ」

応援に使った青いビニール袋を手に、黙々と座席などでゴミ拾い――。サッカーW杯・オランダ戦後に日本のサポーターが取り組んだ行為に対し、世界の注目が集まっている。

日の丸の旗を背負った車イスの男性が、会場の米ダラス・スタジアムで拾ったとみられるビンなどをビニール袋に次々と入れる。

青いゴミ袋は、実は、膨らませて応援に使っていた

そのビニール袋を持って男性を手伝っていたのは、日本代表の青いユニフォームを模したウェアを着た黒人男性だ。

実は、この男性は、米NFLニューヨーク・ジャイアンツのQBジェイミス・ウィンストン選手（32）だという。報道によると、ウィンストン選手は、米放送局FOXの特派員としてW杯の取材を行っており、左手には取材に使ったとみられるマイクを持っていた。

スタジアムがある米テキサス地元の「FOX 4 NEWS」は、2026年6月15日の試合後、日本の車イスサポーターがウィンストン選手の助けを借りて清掃を行ったと、X上で報告した。その様子を動画で紹介している。

スタジアムでのゴミ拾いについては、オランダ戦後に日本のサポーターらが取り組む姿の写真や動画が、X上で次々に投稿された。

皆、青いゴミ袋を使っているが、実は、膨らませて応援に使っていた袋だ。膨らませた袋をバルーンのように頭上で振るサポーターらの姿も、X上で投稿されている。

サポーターのゴミ拾いは、1998年のフランス開催W杯のときから始まったとされ、もはや恒例化しているようだ。

それでも、欧米などでは、珍しい光景のようだ。米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは、「他のどの伝統とも異なる伝統」として、「日本サポーターたちがスタジアムを去る前に自分たちのエリアを掃除する」ことを挙げ、中継画像でその活動を紹介した。