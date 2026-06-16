G7サミット開幕の意義で分かれる識者の見方、米国と欧州は「嫌でも顔をあわせるのが大事」「溝は深くて埋まらない」

世界の主要国首脳が集まるG7サミットが開幕、2026年6月15日放送の「プライムニュース」（BSフジ）は、アメリカとヨーロッパとの対立構図に日本がどのようなことができるかがテーマだった。今回の開催は、孤立主義を深めるアメリカを引き留めるという意味だけでも開催の意義があるという意見もあるが、専門家の見方はどうなのか。

鶴岡路人さん、会うことで「誤解が解ける部分もある」

現代欧州政治を専門にする慶應義塾大学教授の鶴岡路人さんは「サミットによって米欧関係が一気に改善するということはない。ただ、首脳同士が定期的に嫌でも顔をあわせるというのが大事。G7は食事も含めて首脳同士が接する時間が非常に長いので、コミュニケーションが生まれて誤解が解ける部分もある」とその意義を解説した。ただ、ヨーロッパ側から見るとアメリカを信用できなくなっている面が強いとも鶴岡さんは言う。

「関税もロシアや中国よりも同盟国に厳しく当たるようなことをやってきたり、デンマークの自治領であるグリーンランドの領有に強い意志を示したりと、米国の信頼は崩壊している。どんどん悪化していく関係をちょっとでも食い止めるきっかけとなるコミュニケーションをとる場だと思う」と話した。