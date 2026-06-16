【W杯】激闘の日本－オランダ戦、インフラに意外な影響　都が公表した「面白いデータ」にX衝撃

サッカー・FIFAワールドカップ（W杯）で2026年6月15日早朝、日本代表が強豪オランダとの試合に臨み、2－2引き分けで勝ち点1をつかみ取った。ビデオリサーチのXによると、NHK総合の平均世帯視聴率（関東地区）は27.1パーセントという。

盛り上がりは思わぬ場所にも影響していた。東京都庁の公式X（＠tocho_suido）が試合中の水使用量にまつわる情報を発信し、広く話題になっている。

「飲水タイムは俺等の排水タイム」水道局対応にも称賛

同アカウントは都の水道事業・下水道事業に関する情報を発信している。今回の投稿では、W杯などの「イベント放送時」に水道利用者の水使用量が急激に変動することがあるとして、「東京都水道局では予め水量・水圧を調整するなど、お客さまに影響を与えないよう安定した水の供給に努めています」と取り組みが紹介された。

あわせて、「オランダ戦の配水量の変化はこちら」と折れ線グラフを公開。試合が行われた15日と前週を比べる形で、未明から朝8時までの「区部（主要）配水量の変化」が記されたものだ。そこには、得点が入った時刻など、試合の大筋も書き込まれている。

グラフを見ると、15日は試合が始まる5時にかけて徐々に流量が高まり、試合が始まるといったんは前週に近づく。一方で3分間のハイドレーションブレイク（給水タイム）に小さなピークが訪れるほか、ハーフタイムに4万トン近く急上昇。試合終了30分前からは動きがほぼ横ばいで前週を大きく下回るも、試合終了とともに再び急上昇。放送終了後は前週同様に戻った。

投稿は1万3000件超の「いいね」を集め、「露骨にそんなに変わるんですね」「面白いデータだ」「飲水タイムは俺等の排水タイムということですね」「ワールドカップが水道にも影響するとは...滞りなく使えるように日々調整してくれているんだね」「水道局に拍手！」といった声が寄せられている。