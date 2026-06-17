絶滅危惧種「シロチドリ」の卵を砂で埋める→親が巣を放棄　撮影映像がショッキング、なぜこんなことを

絶滅危惧種になっているシロチドリの卵2つに近づくと......。新潟県内で活動する保護団体が、何者かが巣を破壊する様子が映ったトレイルカメラ映像をX上に投稿し、こういった行為を止めるよう訴えている。

シロチドリは、頭部など一部が白っぽい外見をしており、スズメよりやや大きいチドリ科の鳥類だ。

卵があった場所を温めたり、柵の中を走り回ったり...

砂浜などに生息しており、新潟県サイトの情報などによると、春から初夏にかけて、砂地に貝殻などを敷いて巣を作り、卵を産む。卵は、ウズラの卵のような模様が特徴だ。

砂浜の環境悪化で年々その数が減っており、2012年に環境省のレッドデータブックに絶滅危惧Ⅱ類として掲載された。

巣の破壊については、保護団体「にいがた浜辺のチドリんず」が、26年6月15日にX上で報告した。団体では、新潟県内で25年6月から、カラスなどからの被害を防ぐ保護柵をシロチドリの巣に設置したり、足元の巣に注意するようポスターなどで呼びかけたりする活動をしている。

その投稿によると、シロチドリの親は、14日午前11時30分ごろ、保護柵の中にあった巣を温めていた。その後、飛び立って卵2つが残されると、短パンのようなものを着て黒いスニーカーを履いた人物が柵に近づき、上から砂をかけて卵を砂の下に埋めてしまった。

メスの親が巣に戻るが、卵が見当たらない。卵があった場所を温めたり、落ち着かずに柵の中を走り回ったりする。1時間後には、オスの親も巣に戻り、2時間ほどペアで卵を探す。しかし、卵が見つからないまま、13時50分には巣を離れ、親が2度と戻ることはなかったという。

この状況は、繁殖ぶりを観察するために設置したばかりのトレイルカメラでの撮影で分かったといい、「シロチドリの巣が人により故意に砂で埋められました」と明かした。結果として、親鳥は巣を放棄してしまったとし、「巣に直接関与することは鳥獣保護管理法違反にあたります。ご協力ください。非常に残念で仕方ないです」とつづっている。