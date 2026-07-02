フジテレビ、佐藤二朗主演ドラマ巡る文春報道「大変遺憾」　「二次被害に繋がるおそれ」から掲載中止「強く申し入れ」

ドラマ「夫婦別姓刑事」（フジテレビ系）の出演者に関する週刊文春の報道をめぐり、フジテレビは2026年7月2日、週刊文春の報道について掲載中止を申し入れていたとして、「それにもかかわらず記事の掲載に至ったことは大変遺憾」とコメントした。そのうえで、「男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実」と説明した。

フジテレビ「記事の掲載に至ったことは大変遺憾です」

週刊文春は1日の記事で、佐藤二朗さんが共演する女性俳優に「ハラスメント行為」をしたと報じた。佐藤さんの所属事務所は2日、「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております。専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています」と反論の声明を発表した。

J-CASTニュースの取材に対し、フジテレビは2日、週刊文春の記事について、「関係者のプライバシー侵害や二次被害に繋がるおそれが高いものと考え、掲載中止を強く申し入れましたが、それにもかかわらず記事の掲載に至ったことは大変遺憾です」と見解を示した。

報道を受け、SNSでは出演者らに対する批判的な投稿や誹謗中傷とみられる書き込みが相次いでいる状況だ。フジテレビは、「現に、今回の記事を契機として、関係者の方々に対する誹謗中傷が行われている状況について当社は深く憂慮しており、こうした誹謗中傷は厳に控えていただくようお願い申し上げます」と呼びかけた。

そのうえで、報道内容に関して次のように説明した。

「本件は、プライバシーに関わる事項であり、関係者の二次被害を防止する観点から、当社から詳細を申し上げることはできませんが、当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です」

「なお、当社としては、男性俳優が撮影中に女性俳優の顔に触れた点を問題として捉えているものではありません。男性俳優が、女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等が、外部弁護士による調査において問題視されたことを受けて、当社は、『フジ・メディア・ホールディングス グループ人権方針』に則って、これまで適切な環境調整や関係者への配慮・保護に努めてまいりました」

続けて、次のように見解を示した。

「当社は、過去に辛い経験をされた方に対して、それによる不自由や制限を当然に受け入れるべきだという意見には与しません。そのような言葉を投げかけることこそが、二次加害や誹謗中傷に他ならず、人権尊重を掲げる当社としては、そのような行為を許容することはできません。当社は、引き続き、心理的安全性の保たれた制作現場づくりをはじめ、人権の尊重も含むサステナビリティ課題全般についての取り組みを推進してまいります」