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人気YouTuber、「動画見た」という引っ越し業者に遭遇...常識のない言動の数々に「バリ怖い......」「最悪すぎる」

2026.07.07 12:50
エンタメ班

   チャンネル登録者数72.3万人のYouTuber・momohahaさんが2026年7月4日に公開した動画で、迷惑な引っ越し業者に遭遇した体験談を語った。

  • 引っ越し先業者が自分の動画の視聴者だったら…？（写真はイメージ）
    引っ越し先業者が自分の動画の視聴者だったら…？（写真はイメージ）
  • YouTuberの動画を見ている人は多い
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  • 引っ越し先業者が自分の動画の視聴者だったら…？（写真はイメージ）
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引っ越し業者が動画の視聴者だった

   「【悲報】引っ越し業者があまりにも怖すぎた」と題した動画でmomohahaさんは今から2～3年前に引っ越しをした際、引っ越し業者の中にいた当時の自分よりも若い20～21歳くらいと思われるスタッフから「もしかしてYouTubeやられてますよね？」と聞かれたと説明。そのスタッフは、momohahaさんのYouTubeの視聴者だった。しかし、momohahaさんは「ちょっと若干嫌だったのね、私的には」と振り返り、自分のことを知っていてくれてうれしいと思う反面「住所とか名前もすべてバレるわけじゃん」と話した。

   とはいえ「ごまかしきれない」と悟り、本人であることを認めたmomohahaさん。すると、そのスタッフは、部屋を見渡しながら「失恋動画とか、俺見たんですけど、ここに座ってやってたってことっすか？」「自分が見てたところに実際に行けるって面白いっすね！」などと伝えてきたという。また、荷物を運ぶ中で「靴の量めっちゃ多いっすね！」「こういう食器使ってるんすね！」などと私物にいちいちコメントをし、引っ越し先の物件に到着した時には「ここの物件になったんすね。いいなぁ～、俺もこういう家住みたいなぁ」と話していたそう。

ついには、他のYouTuberのサインをねだられ...
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momohaha
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