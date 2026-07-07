【W杯】塩貝健人の発言は「間違っていなかった」、36年ぶりベスト16敗退ブラジルに「かつての面影ない」韓国メディア指摘

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年7月6日、サッカーブラジル代表を巡る日本代表FW塩貝健人（21）の発言に関して、「塩貝の言う通りだった」との見解を示した。

塩貝「昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」

ワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表は、グループFを2位で通過し、決勝トーナメント1回戦に進出した。同1回戦は6月30日に米ヒューストンで行われ、日本はブラジルに1－2の逆転負けを喫した。

決勝トーナメント1回戦で敗退した日本だが、試合前の塩貝の発言が波紋を広げた。塩貝は、報道陣の取材の中で、対戦するブラジルについて「昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」などとコメントした。

塩貝の発言をブラジル代表に対する「挑発」と受け取った選手もいたようだ。試合後、FWマテウス・クーニャ（27）が、塩谷を挑発するパフォーマンスを行った。自身の手を広げ、数字の「5」を示し、ブラジルがW杯で5度優勝していることを示した。

ブラジルメディア「ge」（ウェブ版）によると、クーニャは「ミームになるつもりはなかった。挑発したかったんだ」と、自身の行為を「挑発」と認めたという。

日本を破り勢い付いたブラジルだったが、6日に行われた決勝トーナメント2回戦でノルウェーに1－2で敗れ、ベスト16で敗退した。ブラジルがW杯ベスト16で敗退するのは、90年イタリア大会以来、36年ぶりだった。