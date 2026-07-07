【サッカー】森保監督は続投するのか　「この8年間は間違っていない」元日本代表は続投支持...ブラジル戦は「勇気が足りなかっただけ」

サッカーの元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が、2026年7月6日にユーチューブを更新し、ワールドカップ北中米大会日本代表の森保一監督（57）の今後について、「続投していいと思う」との見解を示した。

「俺は続投していいと思う」

日本代表監督としてW杯2大会目となる今大会は、グループF第1節（6月15日）のオランダ戦を2－2で引き分け、勝ち点「1」を獲得した。

チュニジアとの第2節（21日）は、W杯最多得点を記録し4－0で快勝。第3節（26日）のスウェーデン戦は1－1で引き分け、1勝2分けの勝ち点「5」でグループリーグを2位で通過した。

6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦で、「王者」ブラジルと対戦し、前半29分にMF佐野海舟（25）のゴールで先制するも、後半11分に同点に追いつかれた。そして、後半終了間際に逆転され、ベスト32で敗退した。

ブラジル戦後、複数のメディアが、日本サッカー協会（JFA）が森保監督に続投要請する意向であることを報じた。続投が実現すれば、異例の3期目に突入する。

このような報道に対して、闘莉王氏は「俺は続投していいと思う」と切り出し、その理由について言及した。

「他に監督を誰がやるの？いない。外国人を連れてきたところで、今まで森保監督がやってきた8年間がパーになる。外国人は絶対、自分の色を出したい。俺は、（森保監督が）8年間やってきたことは間違っていないと思う。最後に勇気を振り絞って、殻をもうひとつ破らなければならなかった。あそこ（ブラジル戦後半）は守り通すのではなくて、もう1点取りに行く姿勢が足りなかった。勇気が足りなかった。そこだけだと思う」