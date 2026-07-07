バイク商品を値上げ前に注文→納期3か月で値上げ後価格を提示　ウェビックが「運用の不手際」謝罪、旧価格で対応と発表

バイク用品の大手通販サイト「ウェビック」で値上げ前に商品を注文したところ、納期3か月前後と説明され、値上げ後の価格で購入するよう求められたと、利用客がX上で報告し、それはおかしいのではないかと抗議した。

ウェビックの公式Xでは、「今が最大の買い時」とPRしていたが、利用客は、投稿日に商品を注文していたという。その後、公式Xが更新され、この商品について、「システム運用の不手際」があったと謝罪し、値上げ前の注文には旧価格で対応することを明らかにした。

「価格改定前ラストセール！」とうたっていたが...

ウェビックで注文した商品について、今回の利用客は2026年7月6日、ありえないことが起きたとX上で経緯を説明した。

それによると、この客は、税込で約20万円するバイクのキャブレター（燃料供給装置）商品をサイト上で6月27日に注文した。クレジットカードの決済も済ませたという。

この日は、ウェビックがX投稿で、この商品について「価格改定前ラストセール！」とうたっていた。7月1日から最大30％値上がりするため、「もし迷っているなら、間違いなく今が最大の買い時です！」とPRしていた。

ところが、ウェビックの注文対応サポートチームからその後、納期が3か月前後かかると連絡が来た。メーカーの価格改定があったため、商品の販売価格を変更せざるを得なくなったとし、注文時より9万円ほど高い税込約29万円が提示された。連絡では、「誠に申し訳ございませんが、ご提供価格も改定価格でのご案内とさせていただきます」としていた。

今回の客は、連絡のキャプチャー画像をアップし、値上げする前に注文したのにこの対応はおかしいと怒りを露わにした。

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利用客は、クレジットカードの決済が税込約29万円に勝手に変更されていたとも明かし、サポートチームにメールで確認しているとした。