NATO首脳会議見送りは野党のせい？　立憲・石垣のりこ議員が反論「与党の仕事」

立憲民主党の石垣のりこ参院議員が2026年7月7日にXを更新し、高市早苗首相のNATO首脳会議見送りについて、野党の責任を問う声に対して反論した。

「各種委員会等の国会日程の提案は与党の仕事です」

7日、8日開催のNATO首脳会議。高市首相は議長国のトルコから招待を受けていたが出席を見送り、茂木敏充外相が派遣された。

一方、6日の参院予算委員会では、立憲民主党の吉田忠智参院議員がこれまでの参院予算委員会の集中審議や党首討論に高市首相が出席しなかったことを指摘し、出席するよう要請。

高市首相は国会審議については要望があれば出席するとした上で、党首討論については水曜（8日）を目安に行われるため、NATO首脳会議も外務大臣に代理出席を頼んだことを明かした。

これに一部ネット上からは、NATO首脳会議見送りは野党のせいかという指摘が。石垣議員はこうした指摘を引用し、「各種委員会等の国会日程の提案は与党の仕事です」と説明。

その上で、「ゆえに、首相のNATO見送りは野党の責任ではありません」と反論していた。