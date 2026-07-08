全国ツアー中止のYZERR、近隣騒音の人物を「特定できる」段階に　持病は悪化、妻も涙

ラッパーで起業家のYZERRさんが2026年7月7日にXを更新し、近隣の騒音に悩んできたことについて再び言及し、その騒音の出所とされる人物を「特定できる」段階に至ったと報告した。

騒音被害で自身と家族が悩んでいた

YZERRさんは5日のX投稿で、全国ツアー「『RICH OR DIE III』JAPAN TOUR」を中止したことを謝罪。そして、新居に移ってからの約3か月間、次のような被害に遭っていたことを告白していた。

「あまりの大音量と重低音が部屋に鳴り響き、夜12時からひどい時は朝9時過ぎまで続き、毎日まともに眠れず身体も休まず、持病の腰痛と潰瘍性大腸炎が悪化してしまいました」

続けて、「管理会社からお子さんもいる家庭ですのでと注意されて深夜に音を出さない約束をした直後だろうが、近隣からも通報されて警察が来ようが、頑なにインターホンにも応じず」と状況を説明。

YZERRさんは「いつでもかかってこいスタンスの鳴り止まない騒音ドラッグパーティーを主催する音楽関係者は一体誰なのか」と疑問を呈した。この投稿では、実際の音の様子も公開しており、「違う階に住んでいる自分達のボイスメモの録音でこれだけ音デカいのはやばすぎる」とも記していた。

6日のX投稿では、「最後の引き金は、ツアー中止が決まった日の朝6時過ぎに大音量の騒音で子供が起きちゃって奥さんがさすがに耐えれず泣きながら寝ている俺を起こした時にさすがにって思ったよ」ともつづった。

これまでは自宅に帰らないよう対処してきたというが、YZERRさんは「引っ越したばかりで荷物や家具の搬入があって戻ったタイミングの3日間ですら、朝まで大音量でパーティーをされた」と訴えた。

そして最後に、3か月間「黙ってきた」としつつも、「さすがにここまで家族を苦しめるなら、俺も君達騒音ボーイズの挑戦を受けるよ」と宣言していた。

こうした中、YZERRさんは7日に再びXを更新し、「過去にスタッフが撮影した動画や顔写真を見返していたら、誰が大音量で朝まで騒音パーティーを主催しているのか特定できるところまできた」と報告した。

SNSでは、「体調などお気をつけくださいね。奥様、お子様も」「もう謝って済む問題じゃなくなっちまった」「応援してます」「解決と回復を応援しています」「晒してもいいくらいに騒音の罪は重いと思っている」などの声が寄せられている。