【W杯】日韓の大会後が正反対　日本は「正常」な動きだが...韓国は「政治家までもが前面に」地元メディア指摘

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年7月8日、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表と韓国代表について、「大会後の動きが正反対」との見解を示した。

ホン監督と協会が批判にさらされる

今大会、グループFの日本は、第1節（6月15日）のオランダ戦を2－2で引き分け、勝ち点「1」を獲得した。チュニジアとの第2節（21日）は、W杯最多得点を記録し4－0で快勝。第3節（26日）のスウェーデン戦は1－1で引き分け、勝ち点「5」でグループリーグを2位で通過した。

6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦で、「王者」ブラジルと対戦。前半29分にMF佐野海舟（25）のゴールで先制するも、後半11分に同点に追いつかた。そして、後半終了間際に逆転され、ベスト32で敗退した。

一方、グループAの韓国は、第1節（6月12日）のチェコ戦を2－1で勝利し、白星発進した。第2節（6月19日）は、地元メキシコと対戦し0－1の惜敗。南アフリカとの第3節（6月25日）は0－1で敗れ、決勝トーナメント進出は他チームの結果次第となったが、結局グループリーグ敗退となった。

決勝トーナメント進出を逃したことに対し、地元メディアは、ホン・ミョンボ監督（57）とサッカー協会を痛烈に批判した。さらに、韓国の李在明大統領（61）が自身のXで「無能な人を指揮官に選べば結果は明らかです」などのコメントを発表する事態に発展し、ホン監督は現地で辞任を発表した。