山本太郎代表は会見すると「まじでがんが発症」？　れいわ・奥田芙美代氏、「機敏に表に出れない現実」説明

れいわ新選組の奥田芙美代共同代表（参院議員）が2026年7月6日にYouTubeチャンネルでライブ配信を行い、同党の山本太郎代表について、「がんになる瀬戸際」と明かした。

「山本太郎、バッキャローだよ。猛省しろ」

山本代表は2025年10月9日にレンタカーを運転中、制限速度を69キロオーバーの149キロで走行し、道路交通法違反で検挙された。同党は3日、山本代表がこの違反を巡り、4月に罰金9万円の略式命令と免許停止処分を受けていたことを発表した。

山本代表は26年1月に健康上の問題を理由に参院議員を辞職しているが、違反発覚後から処分が明らかになるまで会見は行っておらず、ネット上からは本人が説明するべきだという声が集まっていた。

そんな中、奥田氏はYouTubeのライブ配信を行い、「暴走してしまった149キロスピード違反した山本太郎、バッキャローだよ。猛省しろ、と」と批判。

一方、「そしていま、本当に健康状態が山本太郎は本当に良くなくて」と体調不良が続いていることを示唆した。

奥田氏は、「会見したりなんだかんだして動いちゃって、また血の巡りが悪くなったらまじでもう......まじでがんが発症しちゃうっていうような瀬戸際にいるっていう中で、機敏に、機敏に代表が表に出れない現実もある。だけどバッキャローだよ」と明かした。

また、奥田氏は「代表の動きは私もちゃんと見極めるよ」と話しつつ、「そういった健康のこともある。だからそれをさ、ちょっとさ、待とう。それで代表がどういう出方をするかっていうのをちょっとそこはそこで見極めるし、待とう」と呼びかけた。