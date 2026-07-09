ヤクルトは「バントも必要」、6連敗「失速」に球界OB提言　確率の悪い待ち方より「送って確率を上げる方が」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月8日にユーチューブを更新し、6連敗中のヤクルトについて「バントも必要」との見解を示した。

「ヤクルトは全体的に疲れがきている」

ヤクルトは7月8日にマツダスタジアムで広島と対戦し、3－4のサヨナラ負けを喫した。3－3の同点で迎えた9回、2死満塁のピンチで、星知弥投手（32）が押し出しとなる四球を与えた。チームは7日の広島戦に続いて、2夜連続のサヨナラ負けを喫した。

これで最大「11」あった貯金は「1」にまで減り、勝率で首位に並ぶ阪神と巨人とのゲーム差は2.5ゲームに広がった。

7月に入ってからまだ白星がないヤクルト。失速した理由について高木氏は「全体的に疲れがきている。それと、長岡（秀樹）が休みがち。中堅どころからベテランの塩見（泰隆）の結果が出ない。それでキャッチャーの中村（悠平）も精彩を欠いている」とし、不振の打撃に言及した。

「打線は相当苦しい。でも、チャンスは作る。バントをしないよね。それでゲッツーを食らって、サンタナの前にランナーがいなくなるとか、ランナーが単独サードになるとか。そういうケースがあるので、バントをやるところはやったほうがいい。これは、池山（隆寛）監督とか球団の方針があるのだろうから、こっちが言うべき話ではないが、送るときはしっかり送ったほうがいい」

今季のヤクルトは、犠打の数が他のチームに比べて少ない。76試合で犠打は17個で、セ・パ両リーグ最少だ。セ・リーグは広島の57個、パ・リーグは西武の51個が、リーグ最多となっている。