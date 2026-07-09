堀江貴文氏、帰国した中田敦彦への批判に持論展開「お前ら、言う資格あんの？」

「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年7月8日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、シンガポール生活を終えて帰国していたオリエンタルラジオ・中田敦彦さんへの批判の声に反論した。

「ぶっちゃけ叩いてる人たちって...ろくに税金払ってねぇだろ、みたいな」

中田さんは家族で21年にシンガポールへ移住していたが、7月5日に妻でタレントの福田萌さんがインスタグラムで「家族で本帰国いたしました」と報告。これを受けてSNS上では「税金逃れ目的の移住だったのでは」「子どもの兵役逃れのために帰国したのではないか」などと憶測と批判の声が相次いでいる。

「オリラジ中田敦彦さんの帰国が『税金逃れ』と批判されている件についてお話しします」と題した動画で堀江さんは、中田さんについて「叩かれ過ぎて気の毒」と述べた。また、帰国の理由について、中田さんのYouTube動画が以前ほど再生数を稼げなくなったことを踏まえ、「元々の課税所得が昔ほど高くなくなったから、『日本に帰ってきて他の仕事もしようかな、生活コストも安くなるしな、子どもも徴兵受けなくていいしな』みたいな感じで日本に帰っていたんだと思います」と推察した。

そして「ぶっちゃけ叩いてる人たちって、お前もあんまりろくに税金払ってねぇだろ、みたいな」「絶対額で言ったら多分、中田敦彦さんがこれまでに払った税額に達してない人たちがほぼ100％だと思うんですけど、お前ら、言う資格あんの？みたいな感じはちょっとしますね」と持論を展開した。

さらに「単にまた叩くターゲットを見つけただけなのかなっていう気もします。中田敦彦は今叩いても大丈夫だろ、みたいな感じ」と続け、「多分すぐに次のネタを見つけて、次のネタを叩くんじゃないかな（笑）」と予想していた。