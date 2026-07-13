デビュー10周年の紅白出場アイドル、イコラブ音嶋莉沙と同期だった　ザワつくファン「初めて知った！」

福岡市を拠点に活動するHKT48の4期生が、2026年7月12日にファンヘのお披露目から丸10年を迎えた。

現役、卒業メンバーやファンが次々に「おめでとう」などと投稿する中で、特に注目を集めたのが、今はFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）で活躍する月足天音さん（26）の投稿だ。お披露目時の集合写真とともに、全11人の名前を列挙。その中に、今は＝LOVE（イコールラブ）で活躍する音嶋莉沙さん（27）の名前もあったことから、「同期やったん！？」「初めて知った！」と驚くファンの声が相次いでいる。

「何年経ってもずっと仲間だし味方の気持ちだよ！！」

HKT48の4期生は、16年7月12日に福岡市内で行われたコンサートで新メンバーとしてファンにお披露目された。この時点では11人だったが、10年間でメンバー卒業が進み、26年3月に地頭江音々さん（25）が卒業したことで、現役メンバーでは「チームH」キャプテンの豊永阿紀さん（26）のみ4期生だ。

月足さんは20年にHKT48を卒業し、22年にフルーツジッパーとして活動を再開した。HKT48は14年にNHK紅白歌合戦に出場したが、月足さんの加入前。25年にフルーツジッパーメンバーとして出場を果たした。

月足さんの投稿では、11人の名前を列挙した上で、次のように10周年を祝った。

「嬉しいこと楽しいこと悲しいこと悔しいこと、たくさん一緒に乗り越えて、全員いろんなところで頑張ってるよ?！

ライブ見に来てくれたり定期的に会ったり急に集まったり、可愛くて面白いみんながだいすき！！！

11年目もみんなが幸せでいてくれたら私も幸せ！！何年経ってもずっと仲間だし味方の気持ちだよ！！本当におめでとう！！ありがとう〜！！」