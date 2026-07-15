ダレノガレ明美、姪の「今日好き」出演へ話題に　「予想を超えるほど大きな反響...嬉しく思っております」

タレントのダレノガレ明美さんが2026年7月14日にXを更新。自身の姪が恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演することを報告した。

「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってた」

ダレノガレさんはXで「私の姪っ子まりが今日、好きになりました。に出演させていただく事になりました！」と明かし、現在高校1年生の姪のまりさんの写真を公開。

番組について「小学生のときからずっと出演したい！っと言ってたのにきまった時2人で泣いて喜びました」と明かした。

プロフィールでは、「告白した人数」「告白された人数」「付き合った人数」がいずれも0人なっており、ダレノガレさんは「恋愛初心者で恥ずかしがり屋のまりちゃんですが、温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

このポストにエールや祝福が寄せられると、ダレノガレさんは次のポストで「たくさんの温かい応援コメントを、本当にありがとうございます」と感謝。「予想を超えるほど大きな反響をいただき、私も真里も大変嬉しく思っております」と喜びをつづった。

また、「皆さまからの温かいお言葉や応援が、とても励みになっています。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と明かし、まりさんの幼少期の写真を公開した。