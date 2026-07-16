立憲・杉尾氏「撤回するのか」3度迫るも　国旗損壊罪法案で「愛国心も醸成」とした維新・阿部氏ノラリクラリ

国旗を損壊する行為を処罰対象とする国旗損壊罪法案が、2026年7月16日の参院内閣委員会で可決された。採決に先立って行われた議論では、法案提出者である日本維新の会の阿部圭史衆院議員が、法案成立で「愛国心も醸成されていく」とした自身の発言を撤回するかどうかが争点になった。

立憲民主党の杉尾秀哉参院議員は、「撤回するのか、しないのか」と繰り返し質問したが、阿部氏は「提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば遺憾」と繰り返すにとどめ、杉尾氏は「いい加減な人たちが出してきている法案」と非難した。

「愛国心」発言は憲法が保障する内心の自由を侵害するおそれ

問題になっているのは6月26日の衆院内閣委員会での発言で、阿部氏は、

「本法案の成立を契機に、国民が自国についての既属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での結合・統合の役割を 果たすという国旗の意義がますます向上し今後一層、国旗を大切にするという気持ちが情勢されていく。愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないか」

などと発言。野党側は、発言は憲法が保障する内心の自由を侵害するおそれがあるとして、撤回を求めている。

委員会でのやり取りは次の通り。

杉尾秀哉参院議員： 法案提出者であります日本維新の会の阿部議員に、この「愛国心発言」について。この発言は極めて問題があります。撤回するんですか、しないんですか、どちらですか？

阿部圭史衆院議員（維新）： 6月26日の衆院内閣委員会では、「政治家としてご答弁いただければ」というご質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかと考えております。

私の政治家としての発言について、誤解のないように改めて申し上げますと、私自身、愛国心、自国に対する自信や誇りというものは、刑罰等によって強制されるべきものではなく、自然に醸成されていくべきものであると考えております。



また国旗についての受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項であると考えてございまして、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして、愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかという衆院内閣委員会での私の答弁は、できるだけ多くの国民の皆様に、国旗についての理解を深め、国旗を大切に取り扱うよう努めていただきたい、自国の歴史や文化について正しい知識を持ち、自国に自信と誇りを持つのは大切なことであり、そういった意味での愛国心が自ずと育まれるような環境が実現されることが望ましいという趣旨でございまして、個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるという趣旨のものではございません。

提案者としての説明と、政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば、遺憾でございます。