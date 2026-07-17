「裏切られたと思い、憤りを感じて」　アンジャッシュ・渡部さんを「ゴミ」呼ばわりした鬼越・良ちゃんが釈明

お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが2026年7月17日、アンジャッシュの渡部建さんとのトラブルについて釈明した。

「渡部建いつまでゴミなんだクソが」

発端となったのは、良ちゃんが8日、Xに投稿した「渡部建いつまでゴミなんだクソが」「あんた血通ってないじゃん芸人として。いつまでやってんのよ？ 茶番を」などと渡部さんを名指ししての批判だった。

渡部さんは7月11日に、8月22日に開催予定のトークライブ「渡部59秒」について自身のXでチケット発売を告知していた。

良ちゃんはこのトークライブ告知のため、「吉本の元先輩」を通じて渡部さん側からYouTubeチャンネル出演の打診があり、調整を進めていたにも関わらず、その後「出演は難しい」と連絡があったと投稿していた。

これに対し、渡部さんが所属するプロダクション人力舎は10日に声明を発表。

「渡部本人が出演を希望した事実も、弊社がこれを了承した事実もありません」と良ちゃんの説明を否定。そのうえで、良ちゃんの投稿について「事実と異なる内容に加え、渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません」と反論していた。

また、今回の騒動で案件を仲介する立場にあったという元芸人でイベント会社「OMIYAGE」代表の宮地ケンスケ氏は10日、Xを通じて今回の件について「関係各所への十分な確認と適切な手順を踏んだ上でご依頼を行うべきところ、それを怠ってしまった」と説明。「すべて私の責任であり、出演者の皆様には一切非はございません」として謝罪していた。