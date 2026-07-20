「ここは日本ですよね」16歳少女に起きた18日間の逮捕・勾留そして死...サンテレビ特集　遺族は違法性訴え

兵庫県の独立放送局「サンテレビ」の報道・情報番組「NEWS×情報 キャッチ+」は2026年7月14日、障害者福祉施設で働いていた「るな」さん（当時16歳、仮名）が兵庫県警に暴行容疑で逮捕・勾留され、釈放後に摂食障害などを発症して亡くなった経緯を約15分にわたって特集した。

遺族は「違法な捜査や身体拘束が死に追いやった」として国と兵庫県を相手取り国家賠償を求める訴訟を起こしている。

利用者1人の証言で逮捕...「ずさんな捜査による不当逮捕」

特集では、るなさんが2025年2月、勤務先の障害者福祉施設で、他の利用者にかみつこうとした重度の知的障害がある利用者を止めに入った際、「顎付近を複数回、手のひらで押さえつけた」などとして、25年6月に暴行容疑で逮捕・勾留された経緯を紹介した。

その後、るなさんは不起訴処分となったが、自白を強く迫る警察の取調べで精神的に追い込まれ、急性ストレス障害（ASD）や心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症し、摂食障害などに陥ったと報じた。釈放後も症状は改善することなく、25年12月、低栄養状態により16歳で亡くなったという。

番組では、るなさんの母親と姉が取材に応じ、

「私は逮捕され、警察に謝ってもらえていないことで、家族が犯罪者のきょうだいって思われるんかなと言って、泣き叫んだこともあった。1人の命が亡くなって。ましてや大人が子どもをこんな形で。国民を守る立場の人がここまでした」（母親）

「何回も警察署の人に謝ってほしいと言っても『もうその件は終わったんで』って。私は母と一緒に真実が知りたいのと、るなに謝ってほしい」（姉）

などと訴えた。

また、るなさんの弁護人を務めた向井義博弁護士は、現場にいた32人への聞き取りを行わず、知的障害のある利用者1人の証言をもとに逮捕に至ったことは「ずさんな捜査による不当逮捕だ」と主張。向井弁護士は「他の関係者への聞き取りや障害福祉の現場の実情をきちんと確認していれば、逮捕は必要なかった」と指摘。4か月前の暴行容疑で、しかも16歳の少女を逮捕・勾留し、勾留延長までしたことは、少年法の趣旨からも問題があると批判した。

さらに、特集では、警察に証言をした利用者が遺族に対して、

「あごをおさえてたと言ってしまったがじっさいはあごに手をそえていた。オーバーに言ってしまった」

「自分が言ったことのふりかえりをすると、ぎゃくたいではないと思った。オーバーに言ってしまってすみませんでした」

と書かれた手紙が送られてきたことも紹介した。