巨人・小笠原慎之介投手、NPB復帰戦で勝利...古巣相手の好投に「米国に行って精神的に強くなった」識者称賛

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月20日にユーチューブを更新し、巨人・小笠原慎之介投手（28）について、「アメリカに行って精神的に強くなった」と称賛した。

「特にカーブが良くなっている。面白いように決まっていた」

小笠原は、24年オフにポスティングシステムを利用して中日からワシントン・ナショナルズに移籍した。米メディアによると、2年総額350万ドル(約5億6000万円)で契約したという。

25年シーズンは、マイナーリーグで開幕を迎え、7月7日に大リーグに昇格した。主に中継ぎとして23試合に登板して1勝1敗、防御率6.98だった。

米国2年目の今季は、ナショナルズ傘下の2Aで開幕を迎えた。4月に3Aに昇格して3試合に登板した後、2Aに降格。その後、大リーグに昇格することなく、6月17日に巨人と契約したことが発表された。

日本球界復帰後の初登板は、19日に東京ドームで行われた古巣・中日戦だ。先発投手としてマウンドに上がり、6回を投げ3安打無失点の好投を見せた。チームは6－1で快勝し、復帰戦を白星で飾った。

高木氏は古巣相手の投球について、「デッドボールが１つあったが、無四球でいった。アメリカ特有の3球投げたら追い込むという。常に主導権を持って投げていたと思う。特にカーブが良くなっている。面白いように決まっていた。そこでカウントを整えていた。球速はもう少し速くなっていくと思う」と分析した。

そして、スタッフから「中日時代との違い」について問われると、次のように持論を展開した。