「鬼越トマホーク」、渡部建さんとのトラブル釈明　「過剰な表現で、笑いの半疇を超えてやってしまった」

お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が2026年7月21日にYouTube動画を公開し、アンジャッシュの渡部建さんとのトラブルについて釈明した。

「渡部建いつまでゴミなんだクソが」

発端となったのは、良ちゃんが8日、Xに投稿した「渡部建いつまでゴミなんだクソが」「あんた血通ってないじゃん芸人として。いつまでやってんのよ？ 茶番を」などと渡部さんを名指ししての批判だった。

良ちゃんによると、渡部さんが8月22日に開催を予定しているトークライブ「渡部59秒」の告知のため、「吉本の元先輩」を通じて渡部さん側からYouTubeチャンネル出演の打診があったという。しかし、調整を進めていたにも関わらず、その後「出演は難しい」と連絡があったとしていた。

これに対し、渡部さんが所属するプロダクション人力舎は10日に声明を発表。

良ちゃんの説明を否定したうえで、一連の投稿について「事実と異なる内容に加え、渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません」と反論していた。

また、今回の騒動で案件を仲介したいう元芸人でイベント会社「OMIYAGE」代表の宮地ケンスケ氏も同日、Xを通じて今回の件について「関係各所への十分な確認と適切な手順を踏んだ上でご依頼を行うべきところ、それを怠ってしまった」と説明し、謝罪していた。