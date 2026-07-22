どうなるセ・リーグ優勝争い、抜け出すのは阪神か巨人か...識者見立ては「巨人有利」、カギを握る左腕とは

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年7月20日にユーチューブを更新し、セ・リーグの首位争いについて、「日程と本拠地を考えると、巨人が有利になる」との見解を示した。

「柔軟性があるのが巨人。柔軟性を欠いているのが阪神」

セ・リーグは21日時点で、阪神と巨人が勝率（.558）で並び首位に立っている。

3位はヤクルトで、首位と7.5ゲーム差がついている。一時は、2ケタあった貯金が底をつき、現在は5つの借金を背負っている。失速するヤクルトを、4位DeNAが2ゲーム差で追いかけている。

セ・リーグの後半戦はどのような展開になるのか。高木氏は「ヤクルトは離れたというよりも落ちた」とし、こう続けた。

「この勢いからすると、（優勝争いは）巨人、阪神。でも、今度はDeNAが来るような感じがする。（優勝争いは）DeNAが含まれてくるという予想が立つ。相性的に言えば、阪神は巨人に強い。でも、追手のDeNAは阪神を食っている。三つ巴になるとややこしいのが阪神。DeNAまで意識しないといけなくなると、ややこしくなる」

首位を並走する阪神と巨人の打撃に関しては「戦うスタイルが全然違う」と指摘し、次のように分析した。

「阪神は、クリーンナップがしっかりしている。中心がしっかりしているという強みがある。巨人は浦田（俊輔）が出てきたり、笹原（操希）が出てきたり、若手が躍動し始めている。そういう意味では勢いがある。あとは、いろいろな選手を使いながら、変化を求めながら進化をする。阪神は、いまのところ（選手を）固定して戦うしかない。だから、柔軟性があるのが巨人。柔軟性を欠いているのが阪神」

今季の阪神と巨人を比較すると、チーム打率は阪神が.244で、巨人が.237。チーム防御率は、阪神の2.94に対して、巨人は2.93となっている。得点は、329点の阪神が、巨人を43点上回っている。