ジャングリア沖縄「行きたくない」が46.7％の嫌われっぷり　満足度は高いのに残念な観光地になったワケ

沖縄本島北部のテーマパーク「ジャングリア沖縄」が2026年7月25日、開業1周年を迎えた。初年度の来場者数は約100万人、売上高は100億円を超える見通しだという。一定の成功を収めたように見えるが、運営会社の加藤健史CEO（最高経営責任者）は来場者数について「残念ながら、思うような数字に至らない結果」と不振を認めた。

当初は、沖縄美ら海水族館の年間入場者数約300万人の半分ほど、約150万人で採算が見込めると説明されていたが、それに届かなかった。しかも、来場者数の約100万人は併設のスパ利用者を含めており、数字以上の苦戦だったと言える。

約半数に「行きたくない」と言われる理由

ジャングリアは苦戦しているが、沖縄観光はむしろ好調だ。沖縄県が発表した2025年度の入域観光客数は1093万5800人で、前年度から9.9％増加し、過去最多を更新した。国内客は約799万人で過去最多、外国客は約294万人で過去2番目だった。

沖縄を訪れる人が記録的に増えているにもかかわらず、なぜジャングリアには「人が来ない」のか。

2026年7月に首都圏在住者800人を対象におこなったマーケティングリサーチ会社「リサート」の調査では、ジャングリアの認知率は約7割（68.5％）に達した。一方、ジャングリアを知っている人のうち「行きたい」と答えた人は26.5％、逆に「行きたくない」人は46.7％もいた。

行く気にならない理由は「沖縄まで行くのが大変」が44.7％で最多。「料金が高い」が29.2％、「沖縄では他の観光を優先したい」が23.6％、「内容に魅力を感じない」が23.1％と続いた。

東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなら、テーマパーク自体を旅行の目的にできる。だが、沖縄は航空券代や宿泊代を払って訪れ、海や那覇国際通り、首里城公園、沖縄美ら海水族館など多くのライバル観光地がある。

ジャングリアは「沖縄旅行のついで」に立ち寄るには使い勝手が悪く、「ジャングリアのために沖縄へ行く」ほどの吸引力もまだ確立できていない。