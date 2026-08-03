J-CAST ニュース

飛行機のシートは倒すべきでない？　スリムクラブ・真栄田賢、「怒鳴られた」と明かす

2026.08.03 12:52
エンタメ班

   お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年8月2日にXを更新し、飛行機内で座席を倒そうとした際、後ろの人に怒鳴られた経緯を報告した。

  • 飛行機のシートは倒すべきでない？（写真はイメージ）
    飛行機のシートは倒すべきでない？（写真はイメージ）
  • スリムクラブ・真栄田賢さんのX（＠slimmaeken）より
    スリムクラブ・真栄田賢さんのX（＠slimmaeken）より
  • 飛行機のシートは倒すべきでない？（写真はイメージ）
  • スリムクラブ・真栄田賢さんのX（＠slimmaeken）より

「新千歳まで、席まっすぐ」

   真栄田さんはXで「そんなに、俺が悪いのか」と切り出し、「飛行機で何も言わずにシート倒したら、後ろの70歳くらいの爺ちゃんに、『もっと老人に気配りをしろ！』と、半径3メートルの方々が振り向く音量で怒鳴られた」と注意を受けたと明かした。

   真栄田さんによると、「座る時に目があったんだけど、俺と分かってた感じで、もともと俺の事嫌いな感じがしてまして」という。

   そのため、「俺が席倒した瞬間、『チャンス！』と思っただろうな」とつづり、「結局、私は新千歳まで、席まっすぐ、VIVANTの堺雅人さんくらい姿勢まっすぐで座りました」と明かした。

スリムクラブ
真栄田賢
飛行機
姉妹サイト