飛行機のシートは倒すべきでない？　スリムクラブ・真栄田賢、「怒鳴られた」と明かす

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんが2026年8月2日にXを更新し、飛行機内で座席を倒そうとした際、後ろの人に怒鳴られた経緯を報告した。

「新千歳まで、席まっすぐ」

真栄田さんはXで「そんなに、俺が悪いのか」と切り出し、「飛行機で何も言わずにシート倒したら、後ろの70歳くらいの爺ちゃんに、『もっと老人に気配りをしろ！』と、半径3メートルの方々が振り向く音量で怒鳴られた」と注意を受けたと明かした。

真栄田さんによると、「座る時に目があったんだけど、俺と分かってた感じで、もともと俺の事嫌いな感じがしてまして」という。

そのため、「俺が席倒した瞬間、『チャンス！』と思っただろうな」とつづり、「結局、私は新千歳まで、席まっすぐ、VIVANTの堺雅人さんくらい姿勢まっすぐで座りました」と明かした。