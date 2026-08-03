爆発犠牲者出たイオンテナントめぐりデマ相次ぐ　名指しの企業が次々に否定の声明【熊本地震】

熊本地震後にイオンモール熊本（嘉島町）が爆発した事故で、亡くなったとされたテナントのスタッフ7人について、ネット上でデマが相次いでいる。

テナントの企業を勝手に決めつけ、根拠のない批判をするケースが多い。名指しされた企業が無関係だと次々に声明を出したほか、誤解して謝罪するジャーナリストもいたほどだ。

入金に戻ったスタッフは、オンワードだとデマ

デマが増えたのは、亡くなったテナントの女性スタッフ（22）が、会社の指示で施設内に戻ったと一部で報じられた2026年7月31日ごろからだ。

地元の熊本放送（RKK）によると、このスタッフは、「金庫にお金を入れないといけないと言われたので戻る」と偶然会った親戚に伝えていたという。これに対し、テナントを運営する会社は、「取材はお断りしている」と同局に答えたとされた。ニュースでは、会社名は伏せられていた。

爆発事故では、アパレル大手「オンワードホールディングス」が前日30日、従業員1人が亡くなったと公式サイトで発表し、さらに、31日には、さらに2人の死亡が確認されたと追加された。

熊本放送のニュースでは、入金に戻ったスタッフはオンワードの3人以外の4人の1人と報じられてはいた。しかし、ネット中では、このスタッフはオンワードだと名指しする投稿が相次ぎ、ジャーナリストの江川紹子さんも、オンワードの従業員であるかのようなX投稿をしていた。

一方、スタッフは、パワーストーンなどを扱うストーンマーケット（福岡市）の従業員ではないかとの情報もネット上で飛び交った。これに対し、同社は8月2日、「一部報道・SNS上の誤情報について」と題するお知らせを出した。そこでは、スタッフは同社従業員ではないと明確に否定している。

実は、このスタッフが勤めていたのは別の雑貨店だった。その運営会社「ハビタ」の幹部2人が同日、スタッフの通夜後にマスコミ各社の取材に応じ、売上金を金庫に移すため、会社側が施設内に戻るよう指示し、付き添った別の女性スタッフ（25）も亡くなったと認めて謝罪した。

とはいえ、それでも、ネット上のデマは、収まるまでになっていない。