TSMC、熊本地震の支援に「2億5千万円」寄付を発表　熊本は「グローバル生産における重要な拠点の一つ」

半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が2026年8月3日、熊本地震を受け、被災地の復旧・復興支援のため「2億5千万円を寄付する」と発表した。

「熊本は、TSMCのグローバル生産における重要な拠点の一つです」

7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

TSMCは3日、公式Xアカウントを通じて「この度の令和8年熊本地震により被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます」と切り出し、「TSMCは、被災地の復旧・復興支援のため、 2億5千万円を寄付することを決定いたしました」と報告した。

「あわせて、TSMCチャリティ財団を通じて、従業員による募金活動を開始しました。従業員一同、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます」としている。

寄付を決めた理由については、「TSMCは、30年近くにわたり日本市場に深く根ざし、日本のサプライヤーやパートナー企業の皆様とともに、お客様のイノベーション創出を支援し、世界の半導体エコシステムの発展に貢献してまいりました。熊本は、TSMCのグローバル生産における重要な拠点の一つです」と説明。