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AKB48、「365日の紙飛行機」でエール　センターは熊本出身・倉野尾成美...日田出身・江藤愛アナも「泣きました」

2026.08.04 16:16
エンタメ班

   AKB48が2026年8月3日、音楽特番「CDTVライブ！　ライブ！」（TBS系）2時間スペシャルに生出演し、「365日の紙飛行機」を披露した。

  • AKB48グループ総監督の倉野尾成美さん（2026年6月撮影）
    AKB48グループ総監督の倉野尾成美さん（2026年6月撮影）
  • 気象庁が発表した震度分布図。大分・日田を含め、九州各地で揺れが観測された（気象庁の発表資料から）
    気象庁が発表した震度分布図。大分・日田を含め、九州各地で揺れが観測された（気象庁の発表資料から）
  • AKB48グループ総監督の倉野尾成美さん（2026年6月撮影）
  • 気象庁が発表した震度分布図。大分・日田を含め、九州各地で揺れが観測された（気象庁の発表資料から）

「この音楽が熊本の皆さんの力と癒しになることを願って」

   7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

   3日の放送では、グループの新曲「好きish」とヒット曲「ポニーテールとシュシュ」を披露。番組終盤、視聴者のリクエストに応えるコーナー「今夜の music power.」で、「365日の紙飛行機」を歌唱した。

   リクエストコーナーの冒頭では、同番組のパーソナリティーをつとめる江藤愛アナウンサーが「九州に住む中学生の方」から届いたというメッセージを読み上げた。

「最近ふと思い出して聞いたのですが、素敵な歌詞に涙が出てきました。『人は思うよりも　一人ぼっちじゃないんだ』という歌詞が特に心に残っています。楽しいことばかりじゃないけど、毎日頑張ろうって前向きな気持ちになれました」

   江藤アナは、「この音楽が熊本の皆さんの力と癒しになることを願って、今夜はライブでお届けします」とした。

大分出身の工藤華純さんと長崎出身の山口結愛さんが脇を固める
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AKB48
令和8年熊本地震
倉野尾成美
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