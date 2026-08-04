AKB48、「365日の紙飛行機」でエール　センターは熊本出身・倉野尾成美...日田出身・江藤愛アナも「泣きました」

AKB48が2026年8月3日、音楽特番「CDTVライブ！ ライブ！」（TBS系）2時間スペシャルに生出演し、「365日の紙飛行機」を披露した。

「この音楽が熊本の皆さんの力と癒しになることを願って」

7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

3日の放送では、グループの新曲「好きish」とヒット曲「ポニーテールとシュシュ」を披露。番組終盤、視聴者のリクエストに応えるコーナー「今夜の music power.」で、「365日の紙飛行機」を歌唱した。

リクエストコーナーの冒頭では、同番組のパーソナリティーをつとめる江藤愛アナウンサーが「九州に住む中学生の方」から届いたというメッセージを読み上げた。

「最近ふと思い出して聞いたのですが、素敵な歌詞に涙が出てきました。『人は思うよりも 一人ぼっちじゃないんだ』という歌詞が特に心に残っています。楽しいことばかりじゃないけど、毎日頑張ろうって前向きな気持ちになれました」

江藤アナは、「この音楽が熊本の皆さんの力と癒しになることを願って、今夜はライブでお届けします」とした。