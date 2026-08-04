帰りの新幹線、満員で乗り切れない事態に...交流施設で1泊　長岡の花火大会で「帰宅難民」続出の理由は

日本三大花火の1つともされる「長岡まつり大花火大会」（新潟県長岡市）で、東京行きの上越新幹線最終列車に行列ができ、乗り切れなくなる帰宅難民が続出した。

乗れなかった人たちは、同市内の交流施設で1夜を明かした。なぜこんな事態になってしまったのだろうか。

終了が遅れる花火プログラムの変更はあったが...

長岡市内のJR長岡駅のホームには、新幹線車両の乗降口前に長い列ができ、乗り切れずに多くの人が待っている。

浴衣姿の若い女性もおり、花火は楽しんだ様子だ。ただ、夜でも暑いのか、うちわで顔をあおぐ人の姿も多く見られた。

信濃川の河川敷では、2026年8月2日日曜日に初日の打ち上げが行われ、花火は、21時25分の終了予定よりやや遅れて終わった。この動画は、その後にX上で投稿された。投稿者は、新幹線は結局、積み残して出発したと報告した。

同様な状況は、他にもいくつか写真などで伝えられており、一体なぜこんなことになったのかと関心が集まっている。

最終の東京行きは、長岡駅を22時29分に出発する新幹線だった。指定席の他に自由席があり、乗れなかったのは、多くが自由席の客だとみられる。

地元メディアの報道によると、乗れなかった124人は、市内の交流施設「アオーレ長岡」が臨時に開放され、アリーナ席などで1夜を過ごした。施設内は、エアコンが効いており、水と軽食も配られたという。座席に横になって寝る人もいたようだが、体調不良になった人はおらず、翌朝6時までには帰宅したという。

花火大会では、名物となっている「復興祈願花火フェニックス」の打ち上げを25年より30分遅らせ、20時45分からに変更した。また、最終花火の打ち上げも15分遅らせ、21時25分にした。

しかし、新幹線は、22時29分より後の臨時列車は設定できない。東京駅着が23時59分になっており、国の環境基準で0～6時は運行できないことになっているからだ。